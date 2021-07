Inter, Giulini fa il punto su Nainggolan e conferma le voci su Godin

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del club sardo a Pejo. Il patron rossoblu ha parlato anche di mercato, confermando la trattativa per il ritorno di Radja Nainggolan e le voci su un’eventuale addio di Diego Godin. Ecco le sue parole

“Ritorno di Nainggolan? Viviamo un momento complicato, è un caso simile a Diego Godin. Parliamo di contratti anacronistici in questo nuovo mondo dopo la pandemia. Nainggolan è una trattativa non semplice e andrà avanti, ma averlo per l’inizio del ritiro non è stato possibile. Ci auguriamo che possa tornare in questo gruppo.

"Godin verso la cessione? È un contratto molto importante, l’anno scorso l’Inter ha contribuito al contratto e in questi dodici mesi è cambiato il mondo. Nessuno si aspettava di non veder riaprire gli stadi: le casse della società oggi piangono, solo il PSG fa eccezione. Per la prossima stagione non è sostenibile, stiamo dialogando con lui ma sono situazioni particolari. Capisco anche la sua delusione, è vittima di questa situazione. Mi spiace perché ha contribuito anche lui alla salvezza e sapete i suoi legami con l’Isola, ma la situazione non si è ancora risolta e faccio fatica a immaginarla".