Inter, giornata libera per Conte. Domani il tecnico ritroverà il gruppo

Dopo la vittoria di ieri contro il Napoli l'Inter adesso cerca di preparare al meglio la sfida con l'Atalanta. I nerazzurri cercheranno di arrivare nella miglior condizione possibile alla sfida contro gli orobici allenati da Gasperini.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sky Sport" giornata libera per Conte: dopo un lungo tour de force il tecnico ritroverà domani il gruppo per cercare di preparare il match coi bergamaschi.



Per una volta il tecnico salentino stacca la spina, con l'Inter che nella giornata di domani proverà a impostare nel migliore dei modi l'ultimo incontro del nostro campionato.