Inter, giornata cruciale per Edin Dzeko: la situazione

Inter, Edin Dzeko scalpita e non vede l’ora di poter tornare in campo. Oggi il centravanti bosniaco, scrive Tuttosport, aspetta l’esito del tampone-verità, che si augura negativo.

L’ex Roma si è allenato a casa dopo esservi stato rispedito il 30 dicembre, quando è arrivato raffreddato all’adunata post vacanze. Saltata Bologna, il focus è sulle prossime sfide: difficile recuperarlo per la prossima di campionato contro la Lazio, l’obiettivo dei nerazzurri è averlo in campo per la Supercoppa del 12 contro la Juventus.

Contro i biancocelesti infatti Inzaghi pare orientato a schierare Alexis Sanchez in coppia con Lautaro Martinez, probabilmente prevedendo una staffetta tra il cileno ed il Tucu Correa. Dzeko difficilmente verrà rischiato anche in caso di esito negativo del tampone, dato che si allenerebbe soltanto nella giornata di domani e in fase di rifinitura la domenica. Dopo l’isolamento di questi giorni, il bosniaco spera di ricevere a prescindere una buona notizia: anche stare in panchina contro la Lazio sarebbe una vittoria per l’attaccante nerazzurro.

Se il bosniaco si negativizzasse, tuttavia, ecco che l'obiettivo Supercoppa si farebbe decisamente più concreto: la gara contro la Juventus è prevista tra 5 giorni e l'ex Roma avrebbe il tempo necessario per rimettere benzina nelle gambe e prendersi la maglia da titolare.