Inter Getafe probabili formazioni, sulla destra è pronto Candreva

Archiviati il secondo posto in campionato e la sfuriata di Antonio Conte dopo il match vinto contro l'Atalanta, l'Inter adesso è pronta a concentrarsi solo ed esclusivamente sul cammino in Europa League.

Stando a quanto appreso dalla redazione di Sky Sport, il tecnico leccese per il match contro il Getafe manderà sicuramente in campo dal 1' Diego Godìn a scapito di Milan Skriniar. Il tutto, per sfruttare l'esperienza in campo europeo dell'uruguayano.

Cattive notizie invece per quanto riguarda l'impiego dall'inizio di Christian Eriksen. Il danese al momento sembra destinato alla panchina, mentre il neo-acquisto Alexis Sanchez (ingaggiato a parametro zero) in avanti lascerà spazio a Lautaro Martinez. Questa la probabile formazione: 3-5-2 Handanovic, Godìn, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro, Lukaku.