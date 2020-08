Inter Getafe probabili formazioni: Borja titolare, ballottaggio in difesa

Archiviato il successo con l’Atalanta e il secondo posto in campionato, gli uomini di Antonio Conte sono al lavoro per preparare il match degli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe. Incontro in gara secca che si svolgerà alla 'Veltins-Arena' di Gelsenkirchen in Germania.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con il solito 3-4-1-2 con Borja Valero sulla trequarti a supporto delle due punte Lukaku e Lautaro. In mediana confermati Brozovic e Barella, sulla fascia destra torna titolare Candreva mentre a sinistra Young. In difesa ballottaggio tra Skriniar e Godin per una maglia da titolare nel terzetto difensivo con De Vrij e Bastoni.

Il Getafe verso il 4-4-2 con Sorìa in porta, Etxeita e Djene al centro della difesa. I terzini dovrebbero essere Suarez e Mathías Olivera. In mezzo al campo Maksimovic e Arambarri con Nyom e l'ex Barça Cucurella esterni. Hugo Duro e Mata coppia d’attacco.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Lukaku, Lautaro.

GETAFE (4-4-2): Sorìa; Suarez, Etxeita, Djené, M. Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Hugo Duro, Mata.