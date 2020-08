Inter-Getafe, Marotta: "Concentrati su stasera, vogliamo onorare la coppa"

Inter-Getafe, intervista pr-partita per l'a.d. nerazzurro Beppe Marotta ai microfoni di Sky prima del ritorno dei nerazzurri nel panorama europeo. Come stanno le cose adesso? Marotta parla chiaramente: "Devo dire che sabato si è concluso un capitolo importante come quello del campionato, in un periodo complicato per tutta la nazione a causa del Covid-19. Oggi si apre un altro capitolo, quello europeo, dove partecipiamo onorando la maglia con uno spirito di attaccamento alla società, rispettando le linee guida della società rispettando il blasone storico. Vogliamo onorare questa competizione, fare bene questa sera ed andare avanti magari raggiungendo la finale".

Capitolo Conte sul quale Beppe Marotta cerca di glissare: "Sono molto concentrato a questa serata, che è una serata spartiacque. Ieri Conte ha rilasciato una dichiarazione esplicita dei suoi intenti e quindi rimaniamo su quelle parole". Ed aggiunge: "Chi è nel mondo del calcio conosce queste dinamiche e conviviamo con queste. Non c'è una presa di posizione da parte nostra, stiamo concentrati su questa serata che è importante per la stagione della squadra e per la stagione dell'Inter".

Ulteriori domande sull'allenatore alle quali Marotta preferisce non rispondere dando importanza al match di questa sera: "Stasera è giusto concentrarsi su questa partita. Credo che tutte le componenti della società mirino a raggiungere degli obiettivi comuni togliendoci delle soddisfazioni e regalando emozioni ai tifosi. Ci siamo preparati molto bene in questi giorni".

Ciclo di crescita ed asticella da alzare: "Stiamo affrontando un ciclo di crescita, un ciclo nuovo all'interno della società - anche per la presidenza di Steven Zhang - all'interno del quale queste dinamiche ci stanno. Poi ci sono i risultati - dei quali siamo felici - ma non vogliamo accontentarci, dobbiamo puntare in alto. Vogliamo e dobbiamo puntare in alto. Oggi gli speaker ci citavano come "vice-campioni d'Italia" ha fatto un po' strano, ma è sempre un titolo conseguito".

Capitolo Sanchez, il cileno come alternativa o complementare a Lautaro? L'a.d. è abile a dribblare anche quest'ultima domanda: "Sanchez è interamente dell'Inter - per tre stagioni sportive - siamo contenti di averlo con noi. Per ora è ancora ufficioso, ma nelle prossime ore o al più tardi domani mattina verrà definità l'ufficialità dell'operazione".