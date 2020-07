Inter Getafe, la UEFA ufficializza la data e l'orario del match

Sono stati ufficializzati dall'Uefa date ed orari delle partite relative alla fase finale di Europa League. Per le squadre che dovranno giocare solo il match di ritorno degli ottavi di finale, le partite si svolgeranno nei luoghi designati a porte chiuse. Mentre le spartite tra Inter-Getafe e Roma-Siviglia, che non hanno giocato il match d'andata, si svolgeranno in sfida unica a campo neutro in Germania.

I nerazzurri scenderanno in campo il prossimo 5 agosto alle ore 21.00 a Gelsenkirchen nello stadio dello Shake 04, invece il giorno dopo la Roma sfiderà il Siviglia alle 18.55 a Duisburg. Se i nerazzurri dovessero riuscire a vincere la partita contro gli spagnoli e centrare la qualificazione ai quarti di finale affronteranno la vincente di Bayer Leverkusen e Rangers il prossimo 10 agosto alle 21.00.

Le due squadre hanno disputato il match d’andata in Scozia lo scorso 12 marzo e disputeranno il ritorno nello stadio del club tedesco. Il Bayer Leverkusen parte da favorito in virtù della vittoria per 1-3 in trasferta ottenuta all’andata.