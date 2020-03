Inter Getafe e Siviglia Roma ufficialmente rinviate dalla UEFA

Le gare di Europa League, valide per gli ottavi di finale che si sarebbero dovute disputare domani, tra Inter Getafe e Siviglia Roma sono state ufficialmente rinviate dalla UEFA. Le restrizioni, a causa del COVID-19, messe in atto dagli spagnoli per gli spostamenti tra l'Italia e la Spagna, non permettono dunque lo svolgimento delle gare.

Ulteriori sviluppi verranno comunicate nelle prossime ore.

La nota del club

"La UEFA ha comunicato che in seguito alle restrizioni di viaggio tra Spagna e Italia imposte dalle autorità spagnole, Inter-Getafe, sfida dell'andata degli ottavi di finale inizialmente in programma per giovedì 12 marzo alle 21.00 a San Siro (incontro previsto a porte chiuse), non si disputerà.

La UEFA ha annunciato che comunicherà successivamente ulteriori decisioni a riguardo".