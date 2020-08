Inter Getafe: curiosità, numeri e statistiche del match di Europa League

L’Inter questa sera affronta il Getafe di Bordalás nella gara che si giocherà all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen con fischio d’inizio fissato alle 21. Gara valevole per gli ottavi di finale di Europa League, partita secca con i due club che in un unico incontro si giocheranno il passaggio al turno successivo dove si incontrerà una tra Rangers e Leverkusen. Ogni partita si giocherà nelle quattro sedi tedesche designate . Ecco i dati sul match riportati da Inter.it.





Conte e i suoi arrivano alla sfida dopo aver concluso il Campionato con la vittoria contro l’Atalanta allenata da Gasperini e al secondo posto in classifica toccando quota complessiva di 82 punti. L’Inter ha sempre trovato il gol nelle ultime otto partite disputate in competizioni europee, raccogliendo quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte nel parziale. Escludendo le finali, i nerazzurri non giocano un match secco ad eliminazione diretta in competizioni europee dallo spareggio in semifinale della Coppa dei Campioni 1966/67: dopo due pareggi, successo contro il CSKA Sofia 1-0.



Il Getafe ha chiuso la Liga piazzandosi ottavo in classifica a quota 54 punti conquistati con un bilancio di 14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte in 38 partite giocate, 43 gol segnati e 37 subiti. La metà dei gol del Getafe nella stagione 2019/20 (tutte le competizioni) è stato realizzato dalla coppia Jaime Mata-Ángel Rodríguez, con 14 centri ciascuno.



Lukaku ha sempre segnato nelle ultime sette occasioni in EL, due gol e due assist per Eriksen (quest'ultimo arrivato nella finestra invernale di mercato). Designato il fischietto della sfida: Anthony Taylor sarà l'arbitro dell'incontro tra Inter e Getafe. Il direttore di gara inglese avrà come assistenti Gary Beswick e Adam Nunn. Il quarto uomo sarà invece Chris Kavanagh. Assistenti VAR, Stuart Attwell e Paul Tierney.



Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l'intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell'intervallo degli extra-time, dove verrà concesso un ulteriore cambio. Dai quarti in poi azzerate le diffide, per l'Inter tra i diffidati ci sono Godin, Barella, Candreva e Conte.