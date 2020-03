Inter Getafe a rischio rinvio, parla il Presidente degli spagnoli

Nell'era in cui il Coronavirus ha bloccato ogni singola manifestazione di carattere sportivo e non, il Presidente del Getafe Angel Torres ha parlato della sfida di Europa League contro l'Inter.

"Il governo ha emesso un decreto che ci sembra buono, vediamo quale emette il governo italiano. Se dice la stessa cosa, non saremo in grado di viaggiare per l’Italia, a meno che non ce lo consentano in qualche modo".

Questo è quanto riferito dal n°1 del club spagnolo a Marca. Il match attualmente è fissato per il prossimo 12 marzo, ma il governo spagnolo ha vietato ogni volo verso l'Italia. Dunque, pensare che dopo domani a San Siro - seppur a porte chiuse - la gara andrà in scena è quasi impossibile.