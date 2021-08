Inter-Genoa: tutte le informazioni sui biglietti per la partita

INTER - GENOA Parte la campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022. Come riporta il canale ufficiale del club nerazzurro, dal giorno 10 agosto partirà la vendita per gli abbonati. I ragazzi di Inzaghi giocheranno la prima gara alle ore 18.30 del 21 agosto.

"La prima fase di vendita biglietti Inter-Genoa prenderà il via alle ore 11.00 di martedì 10 agosto e riguarderà pertanto i soli abbonati alla stagione 2019-20. Fino alla mezzanotte di mercoledì 11 agosto potranno acquistare fino a 4 biglietti ad un prezzo speciale dedicato, purché tutti gli utilizzatori risultino abbonati alla stagione 2019-20. In questa fase - si legge sul sito ufficiale - si potrà acquistare il settore occupato nella stagione 2019-20 ed eventuali altri settori messi da subito a disposizione per la vendita. Ai soli abbonati di secondo anello verde sarà riservato, oltre al loro settore tradizionale, anche il terzo anello verde

La seconda fase di vendita inizierà alle ore 11.00 di giovedì 12 agosto. Gli abbonati che non hanno acquistato nel corso della prima fase potranno acquistare i posti residui, in qualsiasi settore dello stadio rimasto disponibile e sempre al prezzo dedicato agli abbonati 19-20, fino alla mezzanotte di giovedì stesso. Il secondo anello verde e terzo anello verde continueranno ad essere riservati agli abbonati 19-20 di secondo anello verde.

La terza fase di vendita inizierà alle ore 11.00 di venerdì 13 agosto e riguarderà i soci Inter Club che avranno rinnovato il tesseramento alla stagione 2021-22. Potranno acquistare, ad un prezzo dedicato agli InterClub, fino alla mezzanotte di domenica 15 agosto un biglietto per sé stessi e per fino a massimo altri tre soci Inter Club attivi. In questa fase avranno comunque accesso anche gli abbonati 19-20 che non hanno acquistato nel corso delle prime due fasi".