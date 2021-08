Inter-Genoa probabili formazioni: Sensi a sostegno di Dzeko

Quasi tutto pronto allo Stadio San Siro per Inter-Genoa, match valido per la prima giornata delbcampionato di Serie A 2021/2022 in programma oggi pomeriggio alle ore 18:30. Scelte obbligate in attacco per i nerazzurri che, in attesa di un nuovo rinforzo nel reparto offensivo, sono costretti a rinunciare allo squalificato Lautaro e all’infortunato Sanchez.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi avrebbe già scelto l'undici da mandare in campo dal 1' minuto, optando per un 3-5-1-1 con Sensi alle spalle dell'unica punta Dzeko. In cabina di regia Brozovic con Calhanoglu e Barella mezzali. Sulla fascia destra Darmian per ora resta in vantaggio sul neo acquisto Dumfries, mentre a sinistra Perisic favorito su Dimarco. In difesa confermato il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti ad Handanovic.

Ballardini dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2 con il terzetto Biraschi, l'ex nerazzurro Vanheusden e Criscito a blindare la porta di Sirigu. In mediana spazio a Badelj e Sturaro con Cambiaso e Sabelli esterni a tutta fascia. Sulla trequarti il nuovo acquisto Hernani. Qualche dubbio in attacco con Ekuban, Buksa e Bianchi in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Pandev.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All. Inzaghi

GENOA (3-4-1-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli,Badelj, Sturaro, Cambiaso; Hernani; Pandev, Bianchi. All. Ballardini