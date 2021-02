Inter Genoa probabili formazioni, Conte spera di non perdere nessuno

C'è un clima di leggera ansia misto all'entusiasmo da primo posto in solitaria in questi giorni in casa Inter. I nerazzurri si godono il primato a +4 sui cugini del Milan con un occhio anche alle positività rese note negli scorsi giorni dei due Amministratori Delegati Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, del Direttore Sportivo Piero Ausilio e del legale del club Angelo Capellini.

Un fattore che fa temere (inevitabilmente) un focolaio all'interno del club ma per la quale bisogna precisare che al momento nessun componente della squadra è risultato positivo al COVID-19. Nella giornata di oggi sono stati effettuati ulteriori esami e nelle prossime ore sapremo se Antonio Conte, oltre allo squalificato Achraf Hakimi, dovrà rinunciare a qualche altra pedina.

Nel frattempo, dall'edizione dell'ora di pranzo del tg di Sportmediaset si apprende la probabile formazione che il tecnico salentino potrà mandare in campo per la gara di domani pomeriggio contro il Genoa di Davide Ballardini. Questo il possibile scacchiere:

3-5-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro, Lukaku.