Inter Genoa probabili formazioni, Conte sorprende tutti a centrocampo

Alle ore 18:00 di questo pomeriggio, gli uomini allenati da Antonio Conte dovranno fare i conti con il Genoa di Thiago Motta. In nerazzurro l'ex centrocampista ha vinto quasi tutto, ma nonostante ciò a Milano venderà cara la pelle.

Per fronteggiarlo, il tecnico salentino opterà per il solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali e il solito trio difensivo formato da Godin, De Vrij e Skriniar. Sulla fasce agiranno Biraghi e D'Ambrosio assistiti dalla mediana formata dall'adattato Candreva, Vecino e Borja Valero.

In avanti, per far coppia con l'intoccabile Lukaku, ci può essere una chance per il baby Esposito a caccia della sua prima da titolare.