Inter-Genoa probabili formazioni: c’è Darmian, ballottaggio a centrocampo

L’Inter è al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Genoa in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 allo Stadio San Siro. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il tecnico nerazzurro sembrerebbe intenzionato a confermare lo stesso undici che ha battuto il Milan ad eccezione dello squalificato Hakimi, ma sarebbe alle prese anche con un dubbio a centrocampo.

Solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali; Skriniar, De Vrij e Bastoni nel trio difensivo. In mediana Brozovic con Barella e uno tra Eriksen e Vidal, con il danese al momento favorito. Sulla fascia destra toccherà a Darmian prendere il posto di Hakimi, mentre sulla sinistra confermato Perisic. In avanti Lukaku e Lautaro.

Ballardini si schiererà a specchio con Goldaniga, Radovanovic e Masiello davanti a Perin. Sulle fasce Zappacosta e Criscito al posto dell’infortunato Pellegrini. In mezzo al campo Strootman, Rovella e Zajc. In attacco Destro con Shomurodov, al momento in vantaggio su Pandev e Pjaca.