Inter-Genoa, nerazzurri in campo con una maglia speciale

Novità in vista per i nerazzurri. In occasione del match casalingo programmato per domani alle ore 15 contro il Genoa, l'Inter scenderà in campo con un maglia speciale dedicata ai 60 anni del Centro Coordinamento degli Inter Club. I nerazzurri dunque presenteranno una patch speciale sulla manica sinistra: "In occasione di Inter-Genoa gli Inter Club tornano protagonisti con la partita speciale a loro dedicata, che quest'anno coincide con il 60esimo anniversario del Centro Coordinamento. Per l'occasione la squadra scenderà in campo con una patch speciale".

Le attività però non finiscono qui, l'intento è quello di coinvolgere i tifosi anche se impossibilitati ad essere presenti allo stadio: "Le attività coinvolgeranno anche la terza fila LED con un ringraziamento a tutti i soci sparsi nei 75 paesi nel Mondo in cui gli Inter Club sono sparsi".