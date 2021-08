Inter-Genoa: le probabili formazioni e la tentazione di Inzaghi

Inter-Genoa: le probabili formazioni del match d'esordio dei campioni d'Italia regalano già alcune sorprese. Simone Inzaghi è infatti tentato da un'idea per aiutare Edin Dzeko là davanti.

"Senza lo squalificato Lautaro e l'infortunato Sanchez, il tecnico - scrive la Gazzetta dello Sport - dovrebbe schierare il bosniaco come unica punta, sostenuto da Sensi e Calhanoglu in quello che dovrebbe essere un 3-5-1-1. Dumfries scalpita e contende una maglia a Darmian". Per quanto riguarda invece la squadra di Davide Ballardini "giochi aperti in attacco per il partner di Destro, al momento il favorito è Ekuban. Subito titolari i nuovi acquisti Sirigu, Sabelli e Hernani".

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrji, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Perisic; Sensi; Dzeko.

Genoa: Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Eukaban.

Dove vedere l'incontro? Il match fra Inter e Genoa, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 21-22, sarà trasmesso unicamente da Dazn non rientrando nelle tre partite di giornata (Empoli-Lazio, Bologna-Salernitana e Sampdoria-Milan) che, invece, saranno trasmesse in contemporanea anche da Sky.

Oltre a Dazn, la sfida fra nerazzurri e liguri, sarà trasmessa anche su Tim Vision.