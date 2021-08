Inter Genoa, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per Inzaghi

INTER GENOA - Sono ufficiali le formazioni della gara che, in contemporanea con Verona-Sassuolo, darà il via allla stagione 2021-2022. Ritornano i tifosi al Meazza e ci sarà soprattutto Edin Dzeko dal primo minuto. In assenza di Lautaro, squalificato, e senza più Lukaku, il bosniaco guiderà da solo il reparto offensivo assistito da Stefano Sens

Alle sue spalle, invece, ci sarà Stefano Sensi. L'ex Sassuolo sarà poi sostenuto da Brozovic Barella e l'ex Milan Calhanoglu.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi, Dzeko.



Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon​