Inter-Genoa, la valigia di Thiago Motta e Milito "pazzo"

Sarà un match che rievocherà dolci ricordi specialmente di mercato quello che domani pomeriggio a San Siro andrà in scena tra Inter e Genoa. Il club nerazzurro infatti, nell'estate del 2009 dal Grifone prelevò due dei protagonisti della splendida annata che portò alla conquista del Triplete: Diego Milito e Thiago Motta.

Al club ligure andarono 18 milioni di euro cash più i cartellini degli allora giovani Leonardo Bonucci (ceduto poi in comproprietà al Bari), Robert Acquafresca, Riccardo Meggiorini, Francesco Bolzoni e Ivan Fatic.

A raccontare i retroscena di tale trattativa, ci ha pensato il giornalista vicino alle vicende rossoblù Adriano Caorsi in esclusiva per La Voce Nerazzurra (riguarda l'intervento integrale qui). Caorsi racconta di aver appreso della partenza di Thiago Motta dopo una vittoria nel derby contro la Sampdoria mentre si trovava a cena col resto della squadra.

Dopo aver notato il centrocampista con un trolley in mano e avergli chiesto il motivo per la quale si stesse spostando, Caorsi si sentì dire da Motta che stava partendo alla volta di Milano per firmare con l'Inter. Un salto di qualità alla quale era impossibile rinunciare, stesso discorso per Diego Milito.

El Principe, racconta il giornalista, era innamorato dell'ambiente genoano. Quando però a bussare alla porta è l'Inter, dire di no diventa difficile un po' per tutti i calciatori in attività. Da quel momento in poi, con il garbo che lo contraddistingue, Milito fece sapere alla società Genoa di volersi trasferire a Milano dove da protagonista vincerà Coppa Italia, Scudetto, Champions League, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.