Inter Genoa, la sorpresa più bella potrebbe essere in panchina

Chiudere l'anno in testa insieme alla Juventus sarebbe bellissimo ed estremamente importante per continuare il percorso di crescita della squadra. Questo, in sintesi, il pensiero di Antonio Conte riguardo alla partita di oggi.

L'Inter ci arriva in condizioni di grande difficoltà per gli infortuni e le squalifiche che stanno costringendo il mister a valutare l'opportunità di consegnare la maglia da titolare a due ragazzi classe 2002, Esposito ed Agoume.

Il Corriere della Sera indica però una possibile sorpresa: Sensi potrebbe riaffacciarsi in panchina. Il centrocampista è assente dalla partita con la Juventus quando fu costretto nel primo tempo. Da allora solo una breve apparizione nella brutta serata di Dortmund,