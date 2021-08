Inter-Genoa, la probabile dei nerazzurri: Sensi alle spalle di Dzeko

Manca sempre meno a Inter-Genoa, match inaugurale della nuova stagione e prima uscita ufficiale per la nuova Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico dei nerazzurri sembra ormai aver sciolto le riserve sull'undici titolare da mandare in campo contro la compagine ligure.

In porta toccherà naturalmente a capitan Handanovic, pronto a difendere ancora una volta la porta della squadra campione d'Italia. In difesa torna il trio delle meraviglie formato da Skrianiar, De Vrij e Bastoni, mentre sulle fasce toccherà a Darmian e Perisic innescare la spinta offensiva della squadra. Nessuna sorpresa anche a centrocampo, dove il terzetto sarà formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco, viste le assenze di Lautaro e Sanchez, Inzaghi dovrebbe optare per Dzeko unica punta, con Sensi pronto ad aiutare il bosniaco sulla trequarti.

Inter-Genoa, la probabile dei nerazzurri:

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.