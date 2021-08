Inter-Genoa, Inzaghi cambia modulo: la mossa a sorpresa

INTER GENOA - Simone Inzaghi potrebbe abbandonare provvisoriamente il collaudato 3-5-2 per adottare il 3-5-1-1 nella gara di inaugurazione della stagione calcistica 2021-2022. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, alle spalle di Edin Dzeko dovrebbe agire Stefano Sensi.

Tale scelta sarebbe dettata dall'assenza per squalifica di Lautaro Martinez e dall'infortunio di Alexis Sanchez. Il tecnico ex Lazio non vorrebbe subito affidare l'attacco al giovanissimo Martin Satriano, che dovrebbe dunque entrare a partita in corso. Il centrocampo sarà invece composto da Barella, Calhanoglu e Brozovic.

"Un adattamento a un ruolo non suo, eppure a Monza sabato scorso l’ex Sassuolo - dettaglia la Rosea -ha dimostrato di essere finalmente tornato in sé dopo gli infiniti guai fisici". Questa piccola variazione tattica consentirà alle mezzali di inserirsi maggiormente e tentare soprattutto il tiro da fuori.