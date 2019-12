Inter Genoa, il dato sugli ultimi cinque confronti a San Siro: numeri da urlo

E' una sfida che ogni anno sembra promettere emozioni quella tra Inter e Genoa. Come insegna la storia del nostro calcio i genovesi spesso si rivelano un avversario ostico, ma i numeri sui confronti a San Siro parlano chiaro. Negli ultimi cinque match al Meazza infatti, i padroni di casa hanno sempre trionfato.

Partendo dal 2015, a regalare la vittoria per 3-1 all'Inter furono Palacio, Icardi e Vidic in risposta alla rete di Izzo. L'anno successivo i milanesi replicano vincendo grazie alla punizione di Ljajic, mentre nella stagione 2016/2017 a decidere la sfida fu la sorprendente doppietta di Brozovic.

Nella stagione 2017/2018 l'Inter portò a casa i tre punti per mano (o per meglio dire, per testa) di D'Ambrosio. Il confronto più spumeggiante però risale all'anno scorso, quando al Meazza terminò 5-0 con la doppietta di Gagliardini e i gol di Nainggolan, Politano e Joao Mario.