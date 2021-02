Inter-Genoa, i convocati rossoblù: un recupero, in due out

La partita di domani potrebbe dire molto delle ambizioni scudetto dell'Inter, contro un avversario, il Genoa di Davide Ballardini, in forma eccezionale e che sta avendo un rendimento incredibile soprattutto in termini di punti in classifica.

L'allenatore dei Grifoni, si prepara per la partita di domani, stilando la lista dei convocati, in cui figura il rientro di Zapata e le assenze di Pellegrini, Biraschi e Cassata:

7 Badelj, 11 Behrami, 4 Criscito, 99 Czyborra, 23 Destro,18 Ghiglione, 5 Goldaniga, 22 Marchetti, 55 Masiello, 24 Melegoni, 25 Ounguéné, 19 Pandev, 1 Perin, 37 Pjaca, 17 Portanova, 21 Radovanovic, 65 Rovella, 9 Scamacca, 61 Shomurodov, 20 Strootman, 16 Zajc, 2 Zapata, 77 Zappacosta.