Inter Genoa, Handanovic: "Adesso c'è più convinzione e voglia di far bene"

INTER GENOA - Samir Handanovic ha parlato prima dell'inizio della gara. Il numero uno dei nerazzurri ha subito confermato le ambizioni di questa stagione. La squadra è consapevole della sua forza soprattutto dopo la vittoria del campionato dello scorso anno. Un messaggio importante è stato mandato anche ai tifosi, che ritornano sugli spalti dopo più di un anno.

"Uno c’è sempre, soprattutto dopo un campionato come quello scorso dove abbiamo vinto. Adesso c’è più convinzione, voglia di ripartire e fare bene. Le prime giornate sono sempre così così: non bisogna dare nulla per scontato, ogni squadra ha le sue qualità. Bisogna rispettarle - ha dichiarato il portiere tramite i microfoni di Interlive -, ma l’importante è quello che facciamo noi: dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo preparato e vincere la partita. I tifosi? Sono fondamentali, per noi è un orgoglio vederli. Sempre bello quando ci sono i tifosi sugli spalti".