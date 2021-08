Inter-Genoa, designato l’arbitro dell’esordio in campionato

Sabato pomeriggio alle ore 18:30 andrà in scena allo Stadio San Siro il match Inter-Genoa, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il primo turno di campionato affidando Inter-Genoa all’arbitro Valerio Marini della seIone di Roma 1.Il direttore di gara avrà come assistenti Liberti e Vecchi. Il quarto ufficiale del match sarà Marinetti. In sala var Paolo Valeri, con Carbone in qualità di assistente.

Ecco di seguito riportati gli arbitri designati per gli altri match di Serie A:

Bologna-Salernitana, Rapuano (domenica ore 18.30); Cagliari-Spezia, Fourneau (lunedi 18.30); Empoli-Lazio, Sozza (sabato ore 20.45).

Inter-Genoa, Marini (sabato ore 18.30); Napoli-Venezia, Aureliano (domenica ore 20.45); Roma-Fiorentina, Pairetto (domenica ore 20.45)

Sampdoria-Milan, Fabbri (lunedi ore 20.45); Torino-Atalanta, Chiffi (sabato ore 20.45); Udinese-Juventus, Pezzuto (domenica ore 18.30); Verona-Sassuolo, Volpi (sabato ore 18.30)