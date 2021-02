Inter-Genoa, designato l’arbitro del match di domenica pomeriggio

Dopo il successo nel derby, che ha permesso ai nerazzurri di consolidare il primo posto in classifica, gli uomini di Antonio Conte scenderanno nuovamente in campo domenica pomeriggio alle ore 15:00 contro il Genoa per la prossima giornata di campionato.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata di campionato affidando il match del San Siro all’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il direttore di gara avrà come assistenti Del Giovane e Rossi. Il quarto ufficiale del match sarà Abbattista. Al Var Mazzoleni con Vivenzi come assistente.

Il fischietto padovano non ha mai diretto ufficialmente i nerazzurri in questa stagione, ad eccezione degli ultimi minuti della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan, quando prese il posto dell’infortunato Valeri. Sarà quindi il terzo incrocio ufficiale tra Chiffi e l’Inter, finora bilancio abbastanza positivo con una vittoria e un pareggio nella passata stagione.