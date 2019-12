Inter Genoa, Conte parla del progetto nerazzurro. Il tecnico è chiarissimo

Antonio Conte, durante la conferenza stampa pre-match contro il Genoa, si è espresso sul progetto nerazzurro.



Dichiarazioni chiarissime quelle del tecnico salentino, che ha ribadito più volte le intenzioni stabilite con la dirigenza: “Più passa il tempo e più entri dentro il progetto. Sono stati cinque mesi dove abbiamo lavorato tanto e dei mesi dove abbiamo speso tante energie.



Sapevo benissimo che eravamo all’inizio e che avremmo incontrato difficoltà. Non ho mai trovato situazioni apparecchiate, stiamo lavorando tutti insieme per costruire qualcosa di importante. Vincere non è la traccia, la traccia è quella di creare delle basi solide per il futuro”.