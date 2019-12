Inter Genoa, Conte mette in guardia la squadra in conferenza stampa

Antonio Conte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro il Genoa. Ecco quanto affermato: “Penso che sarebbe un segnale importante per noi e per tutto l’ambiente vincere col Genoa.



Ero molto preoccupato perché c’era una situazione che ci costringeva a scelte obbligate e avevo detto di cercare di arrivare a Natale in una buona condizione. Sarebbe fantastico riuscire a vincere domani. Sappiamo che il Genoa ha bisogno di punti, quindi conosciamo il valore dell’avversario”.



Sulle ultime partite: “Se analizzo le ultime tre partite divento molto critico, ma al tempo stesso dico che abbiamo raccolto molto meno di quello che meritavamo. Non è bello parlare di sfortuna, ma potevamo stare più attenti in certe situazioni. Le prestazioni sono state positive, ma il risultato finale sposta il giudizio sulla prestazione. Mi auguro di vedere un po’ più di attenzione. Dobbiamo essere perfetti per vincere domani”.