Inter Genoa, Conte ha già scelto l'11 che scenderà in campo domenica

Inter Genoa è il match che i nerazzurri affronteranno domenica per dare continuità alle importanti vittorie contro Lazio e Milan che sono valse il primato in classifica. Conte ha già richiamato l'attenzione su questi due match in occasione del post partita del derby.

Vietato abbassare la concentrazione. Inoltre sarà un ottimo banco di prova contro una squadra che non lascia spazi e dovrà essere scardinata. Per questa ragione, riporta la Gazzetta dello Sport, la formazione è già fatta e ricalca in pieno quella delle ultime due partite.

Unica eccezione ovviamente sulla fascia destra, dove sarà assente per squalifica Hakimi. Al suo posto il ballottaggio è tra Darmina e Young, con il primo favorito sull'inglese. Per il resto nessuna variazione, con Vidal che partirà dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso.