Inter Genoa, Conte dovrà fare a meno di due titolari

L'Inter di Conte se la dovrà vedere col Genoa di Thiago Motta nel prossimo turno di campionato: i nerazzurri sono chiamati a reagire dopo la brusca frenata di Firenze, ma purtroppo dovranno però fare a meno di due titolari per la sfida di San Siro.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Tuttomercatoweb" il tecnico salentino dovrà rinunciare a Brozovic e Lautaro, entrambi out per squalifica. Dubbi su Borja Valero (non al 100%), torna in difesa Godin.



Politano favorito per una maglia da titolare, Candreva sulla fascia destra. In caso di forfait di Borja Valero spazio al classe 2002 Agoumé.