Inter Genoa, Conte: "Buonissima partita, gruppo straordinario"

L'Inter chiude al primo posto in classifica il 2019. Antonio Conte ha parlato al termine del match ai microfoni di Sky Sport.

Questo il suo commento: "Non penso che dovevamo aspettare oggi per dire che la squadra è cresciuta in tutto e per tutto. Nelle difficoltà hanno responsabilizzato di più questo gruppo. C'è stata una grande risposta, una grande professionalità, anche da parte dei giocatori che hanno giocato di meno. Dobbiamo lavorare, mai dimenticarlo. Se siamo a 42 punti dobbiamo ringraziare quello che stiamo facendo, i ragazzi hanno voglia di crescere. Oggi buonissima partita sotto tutti i punti di vista. Gagliardini si è messo a disposizione anche se non era al 100%, quando hai questi ragazzi devi essere contento, così come Vecino e Borja Valero, io sono contento al di la del risultato e della prestazione".

Continua Conte: "Oggi non mi sentirei di scrivere nessuna lettera, mancherei di rispetto a un gruppo di ragazzi straordinario che mi sta dando tutto. Abbiamo avuto problematiche importanti, ma abbiamo lavorato con due giocatori, come Sebastiano, nelle difficoltà siamo cresciuti e responsabilizzati. Dobbiamo continuare a stupire e dare tutto".

Su Esposito: "Stiamo parlando di un giocatore che dopo cinque mesi è cresciuto. Dopo l'infortunio di Sanchez ho detto che c'era Esposito e che non avrei avuto paura di farlo giocare. E' un ragazzo che ha un futuro importante".