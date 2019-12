Inter Genoa, bufera sui social per la designazione arbitrale

C'è grande fermento sui social da stamani, quando è arrivata la notizia che ad arbitrare Inter Genoa di sabato prossimo sarà Luca Pairetto. Tutto nasce dal ruolo del fratello, Alberto, dirigente della Juventus in qualità di "head of stadium revenue", quanto basta per far esplodere le polemiche dei tifosi nerazzurri.

Secondo Repubblica il popolo nerazzurro ritiene del tutto inopportuna la designazione, vista la situazione di classifica che vede Inter e Juventus condurre la classifica, dunque in lotta serratissima per il titolo d'inverno.

A giudizio dei tifosi, l'incompatibilità ambientale di Pairetto con la Juventus dovrebbe allargarsi anche all'Inter per motivi di opportunità evidenti. Repubblica sottolinea però che l'incompatibilità con i bianconeri non riguarda tanto il ruolo del fratello quanto il fatto che Pairetto sia arbitro iscritto alla sezione di Torino e dunque impossibilitato a dirigere gare di entrambi i club del capoluogo piemontese.

E senza dimenticare che nelle 4 occasioni in cui il fischietto torinese ha arbitrato l'Inter, , i nerazzurri hanno portato a casa 3 vittorie ed un pareggio.