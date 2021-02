Inter-Genoa: Ballardini pensa già alla Samp? Possibile turnover contro i nerazzurri

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Genoa, in programma questa domenica alle ore 15. La squadra ligure, reduce da un ottimo stato di forma, sarà chiamata ad un vero e proprio tour de force nei prossimi sette giorni: dopo l'impegno contro la capolista infatti, sarà la volta del derby di mercoledì contro la Sampdoria, per poi chiudere la settimana in trasferta contro la Roma.

Non stupisce dunque che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Davide Ballardini stia pensando ad un leggero turnover contro l'Inter. Sulla corsia sinistra dovrebbe esserci Criscito, con Czyborra pronto a rifiatare; a centrocampo invece spazio per il giovane Rovella, che dovrebbe prendere il posto di Strootman o Badelj. Possibile turno di riposo anche per Mattia Destro il quale, essendo diffidato, con un cartellino salterebbe la partitissima contro la Sampdoria.

La probabile formazione del Genoa

3-5-2: Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Criscito; Pandev, Scamacca