Inter-Genoa 3-0, pagelle: Lukaku monstre, Darmian alla Hakimi

L'Inter doveva vincere per dare una nuova spallata al campionato, soprattutto dopo il pareggio della Juventus contro il Verona. E la vittoria arriva contro un avversario ostico ed in salute, messo all'angolo dall'inizio alla fine dagli uomini di Antonio Conte.

Ecco le pagelle dei nerazzurri:

HANDANOVIC, 6: Corre solo un rischio, ma para di pancia su Scamacca. Poi solo ordinaria amministrazione.

SKRINIAR, 7: Oramai non ci sono più parole. Insuperabile. E’ anche pericoloso quando va a colpire di testa su calcio d’angolo.

DE VRIJ, 7: Prezioso in tutto. Tatticamente e tecnicamente. Scamacca ci prova, ma non riesce a rendersi pericoloso. Partita eccelsa.

BASTONI, 6,5: Terzino di spinta e terzo di difesa. Oramai è sempre più un pilastro di questa Inter, anche se è solo un classe ’99. Non rischia mai nulla.

DARMIAN, 7: Partita alla Hakimi la sua. Si preannunciava una corsia destra più bloccata e invece la spinta c’è eccome. Nel primo tempo prova a superare Perin con un tocco sotto che esce fuori di un nulla, nel secondo trova un gol da ala.

(D’AMBROSIO, 6: Entra per pochissimo, ma tanto basta per un sinistro all’incrocio su cui ha potuto solo un miracolo di Perin).

BARELLA, 7: Inesauribile polmone del centrocampo dell’Inter. Sta diventando sempre di più un centrocampista box to box, ma soprattutto sta riuscendo a limitare gli interventi inutili. Insostituibile.

(VIDAL, sv).

BROZOVIC, 7: Il faro del centrocampo e non solo per la regia limpida e pulita. Fa da schermo ai tre difensori in fase difensiva e si sostituisce sempre ad uno dei tre dietro quando uno di questi avanza in avanti.

(GAGLIARDINI, sv).

ERIKSEN, 7: Gioca semplice, ma soprattutto gioca funzionalmente. E’ questa la grande differenza con il vecchio Eriksen. Un giocatore ritrovato che sta dando un contributo eccezionale.

PERISIC, 7: Ala aggiunta, ma terzino in fase di ripiego. Salta sempre il suo avversario e si rende pericolosissimo con inserimenti quasi da mezz’ala.

(YOUNG, sv).

LUKAKU, 8: Non ci sono più aggettivi per lui. Pronti via, mette subito le cose in chiaro firmando l’1-0 dopo 37 secondi. Firma l’assist per il 2-0 di Darmian ed è partecipe fondamentale per il 3-0 di Sanchez.

LAUTARO. 7: Lo vedi muovere e ti ricorda grandi attaccanti contemporanei. Metti in crisi Goldaniga e Radonvanovic. Ha tante occasioni per fare gol e solo un grande Perin riesce a fermarlo. Che sia la volta buona nella ricerca della continuità di prestazioni?

(SANCHEZ, 6,5: Entra carico a molla e segna subito di testa su respinta di Perin. Su lancio fantastico di Eriksen fa un stop di schiena clamoroso. Cerca altre due volte il gol, ma Perin strozza l’esultanza).

All. CONTE, 7,5: Prepara benissimo la partita e i giocatori sanno sempre cosa fare anche quando, nel secondo tempo, il Genoa cambia modulo. A inizio secondo tempo la squadra sembra un po’ più pigra, ma di fatto la partita non è mai stata in discussione, grazie anche ad un nuovo cleen sheet. Adesso una sfida difficile contro l’amico D’Aversa che, tradizionalmente, ha sempre messo in grossissime difficoltà la formazione nerazzurra.