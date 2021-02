Inter-Genoa 3-0, Darmian:" Oggi bella gara, continuiamo a lavorare"

Sostituto di Hakimi, oggi squalificato, Matteo Darmian è stato uno degli uomini fondamentali, autore del 2-0, per Antonio Conte per la vittoria per 3-0 contro il Genoa, che ha permesso, al momento, ai nerazzurri, di allungare in classifica sulla Juventus.

Ecco le parole, proprio dell'esterno italiano, ai microfoni di Sky Sport:" Sapevamo prima della partita quanto potesse essere importante vincere, venivamo da un buon momente e avremmo affrontato una squadra che sta facendo benissimo. Abbiamo fatto una grande partita".

Darmian ha, poi, continuato:" Il ruolo di esterno destro è quello che mi piace di più. Secondo me siamo tutti importanti e quando scendiamo in campo lo dimostriamo dando tutti il massimo. Sappiamo che per arrivare in fondo abbiamo bisogno di tutti e dobbiamo continuare in questo modo, lavorare a testa bassa. Cosa mi ha detto Eriksen sul gol? Sinceramente non ricordo, ma penso mi abbia fatto i complimenti visto che non sono un'habituè del gol (ride, ndr)".