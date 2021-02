Inter-Genoa 3-0, Conte:" Dobbiamo tenere le antenne tese, oggi bravi"

Dopo la vittoria del derby, e dopo il pareggio di ieri della Juventus, l'Inter era chiamata ad una vittoria per poter allungare il collo della classifica. La vittoria è arrivata,con un 3-0 netto contro un Genoa in salute e che, prima della partita, da quando Ballardini si è seduto sulla panchina aveva fatto solo un punto in meno dell'Inter. Ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha analizzato il match.

Sulla partita di stasera:" Guarderò assolutamente Roma-Milan. Il calcio è la mia passione, è una bella partita e la guarderà sicuramente".

Sulla vittoria:" Oggi abbiamo fatto tutto veramente bene. Abbiamo avuto un giusto approccio e la giusta determinazione. Perin è stato il migliore in campo ed ha fatto parate importanti. Siamo molto contenti perchè il lavoro sta pagando. Già la passata stagione c'era stato un miglioramento ed eravamo andati vicini a vincere. Io volevo aspettare le partite contro il Genoa ed il Parma, perchè voglio che la squadra mantenga le antenne dritte. Mancano ancora 14 partite e le antenne dritte devono esserci contro chiunque fino alla fine".

Sul patto scudetto:" Dopo l'eliminazione in Champions non c'è stato nessun patto scudetto. Quando sei all'Inter, devi ambire a vincere sempre, qualunque sia il periodo storico. E la storia in dell'Inter parla chiaro e negli ultimi dieci anni non abbiamo vinto. Siamo usciti dalla Champions in modo immeritato e quella delusione ci ha portati a fare un'introspezione su noi stessi. Tutti quanti. Abbiamo capito che dovevamo alzare l'asticella. Se oggi fossimo stati in Champions, sono sicuro che ce la saremmo giocata".

Sul gap con la Juve:" Nelle passate stagioni, il gap con la Juventus era di oltre 20 punti in classifica. E se vogliamo essere obiettivi, anche l'anno scorso c'era stato un grosso passo in avanti, cosa che abbiamo continuato a fare anche quest'anno. Conta chi vince ed il nostro parametro deve essere quello. Stiamo facendo qualcosa di bello".

Sul gruppo e la situazione societaria:" Si è creata una grossa empatia tra di noi. C'è una grande sinergia. Questione societaria? Quando sei all'Inter, devi concentrarti sul campo per rispetto dei tifosi nerazzurri e della storia del club. Io e i ragazzi dobbiamo incidere dove possiamo, non sul resto".

Sulla partita contro il Parma:" Abbiamo grande rispetto per loro e metteremo di sicuro la formazione migliore, contro il mio amico Roberto D'Aversa. C'è tutto il tempo per recuperare per la partita contro l'Atalanta".