Inter-Genoa 3-0, Ballardini:" Potevamo fare meglio. Lukaku fa la differenza"

Dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Inter, il tecnico dei Grifoni, Davide Ballardini, ha parlato della partita in cui la sua squadra non è riuscita a fare quanto di buono ha mostrato da quando lo stesso tecnico si è seduto sulla panchina dei liguri.

Ecco le parole del tecnico:" Noi abbiamo avuto la partita di oggi e ne avremo due mercoledì e domenica. Di sicuro abbiamo fatto delle valutazioni sui diffidati viste le partite ravvicinate. Fai le cose così perchè hanno un senso, poi non è detto che sia la cosa giusta. Molti non reggono il doppio impegno in tre giorni. Poi sicuramente potremo fare meglio, ma avevamo di fronte una squadra in salute".

Ballardini ha, poi, continuato:" Penso che Lukaku sia un leader in tutti i sensi. E' un ragazzo straordinario e anche in campo è un esempio di impegno e qualità. E' un calciatore che fa la differenza. Tanta differenza".