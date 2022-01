Inter, gennaio mese da incubo. Con un'incognita che aleggia

Inter, la classifica sorride agli uomini di Simone Inzaghi, che hanno conquistato il titolo di campioni d'inverno.

L'obiettivo è inevitabilmente quello di conquistare lo scudetto che porterebbe alla seconda stella. Facile però intuire che il mese cruciale possa essere proprio quello di gennaio, quando i Campioni d'Italia in carica dovranno fare i conti con un calendario da incubo. Si inizia il 6 gennaio, quando l'avversario sarà il Bologna in Emilia Romagna. Un avversario non semplice, soprattutto quando gioca in casa. Appena tre giorni dopo ci sarà la sfida alla Lazio di Maurizio Sarri, unica squadra italiana fino ad ora ad essersi riuscita a portare a casa tre punti contro l'Inter. Il 12, poi, salvo rinvii, sarà la volta della Juventus, nella gara valida per la Supercoppa Italiana. Nonostante la richiesta dei club interessati di rinviare questa partita a fine stagione, la decisione resta in bilico.

Dopo appena 4 giorni di riposo, ci sarà da affrontare l'Atalanta a Bergamo. Una gara inevitabilmente ostica, ma che gli uomini di Inzaghi hanno le carte in regola per superare. Dopo gli uomini di Giampiero Gasperini sarà la volta dell'Empoli in Coppa Italia e del Venezia, il 22 gennaio, per l'ultima gara del primo mese dell'anno. Denso ed intenso, e con un ritmo serrato. Sarà importante dosare bene le energie e ruotare in maniera intelligente gli uomini. Inzaghi dovrà attingere a tutte le risorse della rosa, comprese quelle che, eventualmente, arriveranno dal mercato. Bisognerà però tenere presente che ci sarà anche una variabile. La minaccia del Covid sta dilagando, e ha già colpito diversi giocatori della serie A,tra cui proprio tre nerazzurri (Dzeko, Satriano e Cordaz). Le eventuali assenze legate al virus potrebbero senza dubbio rappresentare un fattore determinante.