Inter, Gasperini:” Solo i nerazzurri e la Juventus per lo scudetto”

Dopo l’esaltante vittoria in casa del Torino per 4-2, l’Atalanta torna in campo per il recupero della prima giornata di campionato con la Lazio di Simone Inzaghi.

Proprio perché la Dea ha iniziato in maniera esaltante, così come aveva terminato la stagione, la domanda che, in conferenza stampa, è stata rivolta a Giampiero Gasperini è quella in merito alle possibilità per i nerazzurri di lottare per il titolo.

Questa la risposta del tecnico orobico:” Io non discuto ciò che pensano gli altri, l’importante è che non vengano stravolti i miei concetti. Penso che ad oggi solo l’Inter e la Juventus possano parlare giustamente di scudetto. Forse il Napoli. Noi proveremo a fare il massimo”.