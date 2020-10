Inter, Gagliardini rassicura i tifosi : "Sto bene, sono in isolamento"

Nella giornata di ieri sono giunte due nuove positività al Covid in casa Inter. Dopo quelle emerse martedì di Bastoni e Skriniar, ieri è stato il turno di Nainggolan e Gagliardini. Per l'ultima conferma della positività di quest'ultimi si attendeva l'esito del secondo tampone che evidentemente è arrivato.

Infatti Gagliardini ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui dice: " Ciao a tutti! Grazie per i messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento! Ci vediamo presto a San Siro #besafe". Gagliardini e Nainggolan, così come Bastoni immediatamente rientrato dal ritiro dell'Under 21, faranno il loro isolamento a casa, mentre Skriniar dovrà restare nel ritiro della Slovacchia fino a che non avrà due tamponi consecutivi negativi.

Inutile dire che nessuno di questi quattro sarà a disposizione di Antonio Conte per il derby di sabato 17 ottobre.