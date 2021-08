Inter, Gagliardini: capacità tattica e duttilità, Inzaghi ci punta

Roberto Gagliardini non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con un infortunio che potrebbe privarne Inzaghi in vista dell'inizio di campionato. Eppure a livello tattico si è notata una sua particolare collocazione in mezzo al campo durante l'amichevole contro il Lugano. Il numero 5 dell’Inter ha infattic giocato tutta la partita nei tre ruoli a disposizione. Nei tre ruoli scoperti del centrocampo pensato da Inzaghi. Il 3-5-2 inzaghiano si discosterà da quello di Antonio Conte e si è già capito come. Più libertà ai singoli e maglie più strette in verticale.

Gagliardini ha iniziato da mezzala destra, ruolo ormai “dimenticato” dopo le uscite da mezzala sinistra con Conte. Nella ripresa ha cambiato ruolo, restando nella stessa zona a campo invertito, ma da mezzala mancina non ha modificato approccio alla partita né compiti. Per intenderci, Gagliardini nel primo tempo non ha fatto le veci di Nicolò Barella e nel secondo non ha di certo emulato ciò che dovrà fare Hakan Calhanoglu da collante tra i due reparti. Nel finale di gara Inzaghi ha arretrato Gagliardini davanti alla difesa, seguendo la traccia lasciata da Conte. Il classe ’94 scuola Atalanta non avrebbe le caratteristiche per rimpiazzare Marcelo Brozovic in cabina di regia, senza tralasciare la fisicità diversa. Eppure. Il concetto di “duttilità” racchiuso in una prestazione.

Gagliardini oggi nella nuova Inter è “incedibile” proprio per la sua capacità tattica di adattamento, certo, a meno che non arrivi un’offerta che faccia felici tutti. E Inzaghi lo schiera dove serve, consapevole che in rosa – dopo le vacanze – avrà titolari e rispettive riserve in tutte le posizione. Negli anni interisti è stato spesso bistrattato ma è risultato spesso utile alla causa. L'ex tecnico della Lazio ha deciso di puntarci, con la sensazione che vedrà il campo maggiormente rispetto all'anno passato. La stagione è alle porte, Gaglia è pronto. Infortunio permettendo, ovvio.