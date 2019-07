Inter, Gagliardini analizza questo inizio di ritiro a Lugano

Intervenuto a "Inter TV", Roberto Gagliardini, centrocampista nerazzurro, ha parlato di queste prime ventiquattro ore di ritiro della squadra di Antonio Conte a Lugano.

Di seguito: "Qui c'è tanta voglia di fare: ci alleneremo bene, vogliamo capire fin da subito quello che ci chiede il mister. Domenica ci sarà l'amichevole con il Lugano e poi la tournée in Asia: c'è tutto per far bene in questa stagione. Qui in ritiro ci sono tanti giovani, poi si uniranno i compagni impegnati con le nazionali, ma in generale c'è tanta voglia di lavorare e di stare in gruppo".