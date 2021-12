Inter, Gabigol torna a parlare dei nerazzurri: che stoccata alla società!

Inter, Gabigol torna a parlare della squadra nerazzurra.

L'attaccante brasiliano, dopo un'esperienza infelice con la maglia interista, è tornato a giocare in Brasile con la maglia del Flamengo e, intervistato dal podcast Podpah, è tornato sulla sua esperienza a Milano, non mancando di lanciare una frecciata alla sua ex squadra. Gabigol, infatti, ha parlato del fatto che nella sua carriera ha sempre deciso per le sue destinazioni, ma ha definito l'Inter come una spina nel fianco dal momento che non gli permetteva di giocare con continuità e nemmeno di andare altrove.

Proprio per questo, il brasiliano, ad un certo punto, ha deciso di trasferirsi al Benfica pur di non rimanere in nerazzurro ed avere più continuità, anche se, pure l'esperienza in Portogallo non ha avuto i frutti sperati. Da qui la decisione di ritornare in patria in cui è riuscito ad esprimere le sue qualità e a diventare capocannoniere del campionato. Gabigòl, poi, ha continuato sempre sull'Inter dicendo che in nerazzurro non gli hanno lasciato fare quello che voleva, soprattutto quando voleva andare al Santos, ma la trattativa non è andata a buon fine perchè la squadra brasiliana non era nelle condizioni economiche idonee.

Gabigol ha ammesso anche di aver parlato con tante altre squadre brasiliane come San Paolo e Corinthians e la sua intenzione era quella di tornare in Brasile, tanto da rifiutare anche alcune richieste provenienti dalla Spagna. Le strade adesso si sono separate, per un giocatore che non si è dimostrato adatto ad un contesto come quello del calcio europeo ad altissimi livelli, tanto che, in patria, ha mostrato tutto quello di cui era capace.