Inter, futuro Conte: martedi giorno chiave, le eventuali richieste del tecnico

Antonio Conte-Inter: un rapporto burrascoso. Il tecnico salentino, durante questa stagione, è stato protagonista di alcuni siparietti nel post-partita senza sottrarsi ai microfoni della stampa con dichiarazioni pungenti. Steven Zhang, presidente nerazzurro, però è deciso: nessuna possibilità che Conte venga esonerato, anche se l'allenatore avrebbe avanzato delle richieste sul calciomercato. Alessandro Sugoni, giornalista di Sky Sport, fa il punto della situazione sottolineando come ci siano due visioni completamente opposte tra la dirigenza e l'attuale tecnico sui prossimi colpi in entrata. Ecco quanto affermato:



"Conte? Martedì sarà la giornata chiave, il nodo è il mercato: l’allenatore chiederà un certo tipo di rassicurazioni in tal senso. Se dovesse chiedere 4-5 colpi da 50 milioni è chiaro che la società non potrà accontentarlo, per tutta una serie di motivi. L’Inter sta puntando a giovani di prospettiva, come fatto in passato con Barella e Sensi: sul taccuino infatti ci sono Tonali e Kumbulla, giocatori futuribili e con margini di miglioramento.



Un altro nodo da sciogliere riguarda l’eventuale separazione: l’Inter non ha intenzione di esonerare Conte. In caso di un passo indietro l’allenatore dovrebbe dimettersi oppure trattare con la società una buonuscita".



Non solo quindi le prossime operazioni: l'altro punto in questione riguarderebbe l'eventuale separazione. Suning ha deciso: l'esonero è fuori discussione ma in caso di altri conflitti con Conte si tratterebbe una risoluzione consensuale.