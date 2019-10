Inter: fulmine a ciel sereno, Lukaku non parte per Barcellona

Nella conferenza stampa prima di Barcellona Inter, Antonio Conte non fa mistero di arrivare in Spagna per giocarsela a viso aperto su un campo tradizionalmente impenetrabile, specialmente sulla scena europea.

Durante la conferenza, il tecnico leccese ha rivelato una notizia di formazione che in pochi immaginavano, l'assenza di Lukaku. "Ce la vogliamo giocare perché per noi fa parte di uno step, di un percorso che abbiamo iniziato con entusiasmo. Voglio aggiungere che non ci sarà Lukaku perché ha un affaticamento al​ quadricipite che si porta dietro da dieci giorni e bisognava fermarlo. Esami strumentali escludono lesioni ma domani non giocherà”.

La notizia ha colto di sorpresa un po' tutti perchè il mal di schiena accusato nelle scorse settimane dalla punta belga sembrava un problema risolto mentre niente aveva fatto pensare a guai muscolari. Niente di più probabile dunque che Alexis Sanchez scenda in campo fin dall'inizio al Camp Nou vicino a Lautaro Martinez.