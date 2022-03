Inter, Frattesi si allontana? Arriva il comunicato del Sassuolo

Inter, arrivano importanti novità sul futuro di Davide Frattesi.

Il centrocampista si sta rivelando come uno dei migliori talenti del nostro campionato attirando su di lui le attenzioni di diversi top club specialmente quelle dell’Inter. Il classe 1999 è infatti il nome in cima alla lista dei nerazzurri per rinforzare la mediana. In questa stagione è diventato sotto la guida di Dioniso uno dei titolari inamovibili del Sassuolo ed ha collezionato 4 reti e due assist in 28 presenze

Il Sassuolo, intanto, ha diramato una nota ufficiale sul proprio sito comunicando il rinnovo quadriennale del centrocampista: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde Davide Frattesi (1999, centrocampista) fino al 30 Giugno 2026". Il classe 1999, nonostante il rinnovo, potrebbe comunque lasciare l’Emila la prossima estate ma soltanto di fronte ad un’offerta importante. Il Sassuolo, da sempre bottega cara, vorrebbe incassare dalla sua cessione almeno 25/30 milioni di euro e non sembrerebbe intenzionato a concedere sconti. L’Inter sarebbe seriamente interessata e con il club neroverde potrebbe andare in scena una maxi operazione che coinvolgerebbe anche Gianluca Scamacca.