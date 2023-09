Inter, Frattesi aspetta Theo Hernandez, un motivo molto particolare

di Redazione, pubblicato il: 16/09/2023

(Inter) Davide Frattesi è al suo primo derby di Milano.Probabilmente lo inizierà dalla panchina ma il giovanotto ha le idee chiare sul significato della stracittadina, anche se per un motivo del tutto particolare.

Lo ha spiegato lui stesso in un post pubblicato nelle ultime ore.

“Quando gioco col Milan penso solo ai duelli con Theo Hernandez, del resto non mi interessa” – dice sorridendo – “Perché lui è un top in Serie A in questo ruolo. Io voglio sempre vincere i duelli, e vincerli contro di lui dà una soddisfazione in più perché è un osso duro e non vedo l’ora di fare il prossimo».