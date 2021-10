Inter, France Football incorona Barella: parole da brividi

Barella incoronato da parte di France Football.

Il centrocampista nerazzurro, arrivato a Milano due estati fa dal Cagliari, sta dimostrando giorno dopo giorno di essere un centrocampista di caratura internazionale, tanto da essere stato inserito tra i 30 finalisti per la vittoria del Pallone d'Oro. Un riconoscimento importante che attesta tutti i miglioramenti avuti da Barella, protagonista, inoltre, dello scudetto vinto nella passata stagione da parte dell'Inter, in cui è stato nominato miglior centrocampista della Serie A, ma anche della vittoria dell'Europeo dell'Italia, in cui è stato sempre uno degli elementi inamovibili di Roberto Mancini, andando a segno anche nella sfida contro il Belgio con uno splendido gol.

Tutte queste premesse hanno convinto, per l'appunto France Football, a inserirlo tra i 30 finalisti per la vittoria del Pallone d'Oro, motivando così la scelta: "Perchè è il centrocampista italiano più completo del momento. La sua creatività e la sua intraprendenza sul gioco hanno permesso all'Inter di spezzare dopo nove anni l'egemonia della Juve in campionato. E se a volte gli mancata consistenza all'Europeo, la sua enorme prestazione nei quarti di finale contro il Belgio ha pesato molto sulla bilancia".

Attestato di stima importante anche a livello internazionale per Barella, che sta raggiungendo un livello davvero molto importante, aumentando sempre di più i giri del motore. Anche l'Inter si è accorta di tutto questo, tanto da voler riconoscere allo stesso Barella, il rinnovo di contratto con un sostanzioso aumento dello stipendio - leggi qui le ultime su questo prolungamento -, oltre alla possibilità di poter essere il capitano dell'Inter per il dopo Handanovic come confermato da Beppe Marotta - leggi qui le parole dell'amministratore delegato nerazzurro, ieri sera, al Festival dello Sport.