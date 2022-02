Inter, forze fresche per tornare a brillare e superare la crisi di risultati

L'Inter vuole mettersi alle spalle gli ultimi risultati negativi e lavora intensamente in vista della trasferta di Genova.

Venerdì infatti la squadra di mister Inzaghi affronterà il Genoa allo stadio Marassi, e nelle intenzioni di tutti c'è solo voglia di tornare a conquistare i 3 punti in campionato, cosa che manca da 1 mese esatto. Infatti è dal lontano 22 gennaio che l'Inter non vince in serie A, quando un goal allo scadere di Dzeko piegò il Venezia a San Siro. Poi sono arrivati solo 2 pareggi e 2 sconfitte, con un evidente calo fisico e mentale che ha preoccupato tutti i tifosi nerazzurri. Adesso si vuole tornare a sorridere, e un buon modo per iniziare a farlo potrebbe essere quello di assistere al rientro di quasi tutti gli indisponibili. Infatti, rispetto alla sconfitta di domenica contro il Sassuolo, Inzaghi potrà beneficiare di rientri importantissimi nella lista dei convocati. Innanzitutto torneranno gli squalificati Bastoni e Brozovic, le cui assenze si sono fatte sentire più del previsto. E anche dall'infermeria arrivano notizie confortanti: Robin Gosens si è allenato in gruppo, e si candida per la prima convocazione con l'Inter, e anche Vecino ha svolto il lavoro con il resto dei compagni. Solo Correa rimarrà ai box, ma anche per lui il rientro non dovrebbe essere lontano, visto che potrebbe tornare già per il Derby di Coppa Italia. Inzaghi incrocia le dita per il "Tucu", e nel frattempo ritrova pedine importanti e un po di ottimismo. Ci sarà bisogno anche di quello per affrontare questo finale di stagione da protagonisti.